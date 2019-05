Ajax haalt Reiziger bij A-selectie als assistent Ten Hag

,,Dit is een fantastische vervolgstap in mijn carrière bij de mooiste en grootste club van Nederland. Ik kijk dan ook enorm uit naar het nieuwe seizoen, de samenwerking met Erik ten Hag en de overige stafleden'', laat Reiziger weten. Hij neemt in het begeleidingsteam de plaats in van Alfred Schreuder, die komend seizoen werkzaam is als hoofdtrainer van de Duitse club TSG 1899 Hoffenheim.



Onlangs tekende Richard Witschge ook een vernieuwd contract. De voormalige middenvelder is bij de A-selectie van Ajax sinds anderhalf jaar lid van de staf. Hij verlengde zijn contract met drie seizoenen, tot en met 30 juni 2022.