Ajax heeft alsnog beet: Brian Brobbey op de weg terug naar Amsterdam

De terugkeer van Brobbey had nogal wat voeten in aarde. Mede doordat zijn onlangs overleden zaakwaarnemer Mino Raiola naar verluidt een aanzienlijk percentage van een doorverkoop had bedongen. Ajax zou daardoor miljoenen euro’s moeten overmaken naar zijn management. De Amsterdammers dachten eerder al dicht bij een deal te zijn met Leipzig, maar verkeken zich op de uiteindelijke vraagprijs, die werd opgeschroefd vanwege de vele miljoenen die Leipzig moet afstaan.

Brobbey kwam vorig seizoen in de Bundesliga niet verder dan negen duels (nul goals) waarna Ajax hem in de winterstop op huurbasis terughaalde. Met zeven doelpunten in elf wedstrijden had hij een aardig aandeel in de landstitel van de Amsterdammers.