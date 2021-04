Ajax heeft FC Groningen dit weekend nodig voor titel na struikelpartij tegen FC Utrecht

Zo hield Utrecht lang hoop op de eerste zege op Ajax in vijf wedstrijden dit seizoen. In twee oefenduels (waarvan één geheime vorige maand), in de Galgenwaard en in de TOTO KNVB-beker was Ajax steeds de sterkste geweest. Maar waar Ajax de laatste weken minder flitst, kreeg Utrecht na de winterstop juist de smaak te pakken. De subtopper kreeg steeds meer hoop op een grote stunt, toen Maher mocht aanleggen voor een vrije trap mocht aanleggen bijvoorbeeld, maar er net niet in slaagde Ajax’ eerste nederlaag sinds december (toen was Twente te sterk) nog dichterbij te brengen.