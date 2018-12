Ajax heeft geen enkele moeite met ADO Den Haag

Door Daniël Dwarswaard



Ajax begon direct overtuigend aan de wedstrijd en binnen twintig minuten was het al 2-0. Eerst scoorde David Neres na een goed actie van Dusan Tadic. Daarna verdubbelde Nicolas Tagliafico de stand na een prima assist van Zakaria Labyad. De Marokkaan zou eigenlijk op de bank beginnen, maar Lasse Schöne bleek na de warming-up toch niet in staat om te spelen. De Deen had vrijdag al last van zijn bovenbeen.



Bij Ajax was er nog een wijziging in de basisopstelling. Niet Kasper Dolberg, maar Klaas-Jan Huntelaar stond in de punt van de aanval. Dolberg heeft grote moeite om na zijn langdurige blessure op zijn oude niveau te komen. De laatste wedstrijden tegen NAC en AEK Athene viel Huntelaar sterk in waardoor hij tegen ADO weer eens in de basis mocht starten.