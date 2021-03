Ajax heeft geen kind aan Young Boys en bereikt kwartfinales Europa League

Door Johan Inan



Naast de lonkende dubbel mag Ajax blijven hopen op de ultieme bekroning van de Europese opmars en die van een verbluffende reeks die in 2021 blijft aanhouden. Voor de derde keer in vijf jaar voegden de Amsterdammers zich bij de laatste acht van een Europees toernooi. Daarvoor hoefde Ajax alleen nog het tweede Wonder van Bern af te wenden. Wonder van Bern? Ja, Zwitserse media vergeleken de opdracht van Young Boys met die van Duitsland, dat in 1954 tegen de Hongaren ondanks een 0-2 achterstand de wereldtitel veroverde.



Het laatste sprankje hoop op een soortgelijke mirakel, die Young Boys nodig had nadat het in Amsterdam met 3-0 van het veld was gevaagd, liet Ajax al snel vervliegen. Nadat de Zwitsers in de openingsfase al meer gevaar stichtten dan in het hele heenduel, stelde David Neres met zijn vierde treffer in zeven duels het entreebewijs voor de kwartfinale helemaal veilig. Ryan Gravenberch veroverde de bal, waarna aangever Dusan Tadic de Braziliaan, net als tegen Lille, Ajax het laatste zetje zag geven naar de volgende incheckbalie.

Young Boys, die in de vorige ronde nog verrassend Bayer Leverkusen de baas waren, was na die felbegeerde uitgoal gezien. Het weerhield de Zwitserse alleenheerser er niet van op jacht te gaan naar eretreffers. Zelfs die waren de ploeg van Miralem Suljemani niet gegund. De oud-Ajacied zag zijn voorzet op de wijde arm van Edson Álvarez landen, maar Bobby Madden gaf geen gehoor aan de protesten.



De Schotse arbiter wees na een handsbal van Mohamed Camara en een blik op het scherm – kort na rust wel naar de penaltystip. Tadic, opnieuw opererend als valse spits, tekende vervolgens voor zijn twintigste Europese treffer voor Ajax. Toen Young Boys even later clubtopscorer Jean-Pierre Nsame bij de tweede paal de aansluitingstreffer zag binnenknikken, greep de arbitrage opnieuw in. Meschak Elia, de andere spits, stond buitenspel. Zo hield Maarten Stekelenburg zijn doel schoon in het stadion waar hij in 2008 als reservedoelman (achter huidig algemeen directeur Edwin van der Sar) Oranje nog boven zichzelf zag uitstijgen tegen zowel Italië als Frankrijk op het EK.

Omdat Young Boys nog zes treffers nodig had, kon Ajax de wedstrijd rustig uitspelen en Ten Hag in de achtste finale van de Europa League zelfs naar hartenlust wisselen. Daley Blind bijvoorbeeld, de routinier die door knieklachten de laatste vier wedstrijden miste en na één groepstraining enigszins verrassend aan de aftrap verscheen. De vierde opeenvolgende Europese zege, hetgeen Ajax in 1995 voor het laatst presteerde, kwam niet meer in gevaar. De Amsterdammers behielden in de achttiende wedstrijd van 2021 niet alleen de ongeslagen status, maar boekten op de 121ste verjaardag van de club alweer de zestiende zege van het jaar.

En dus vervolgt Ajax, na het thuisduel met ADO en de interlandperiode, in april de prijzenjacht op drie fronten. Na met krakers bezaaide maanden kan Ajax zich opmaken voor Super April. Op 5 en 12 april wacht het volgende Europese tweeluik, met als inzet een plek in de halve finale. Een kleine week later, op 18 april, kunnen de Amsterdammers in de bekerfinale in De Kuip tegen Vitesse het eerste zilverwaar van het seizoen bemachtigen. En in het tempo waarmee een straatlengte voorsprong in de eredivisie is opgebouwd, is het niet ondenkbaar dat de ontketende ploeg van Ten Hag in de laatste wedstrijd van april, in de Johan Cruijff Arena tegen AZ, de kampioenswedstrijd speelt..

