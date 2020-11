Ajax heeft in lege Galgenwaard weinig moeite met onmachtig FC Utrecht

Door het plotselinge vertrek van John van den Brom naar Genk en het aanstellen van René Hake als interim-trainer, stond Ten Hag ineens tegenover een vriend in de beladen ontmoeting tussen Utrecht en Ajax. Vrijdag stelde de Tukker in zijn opponent nog een potentiële hoofdtrainer voor zijn voormalige club te zien. De ambitieuze Hake kon daarvoor wel een resultaat in de wedstrijd van het jaar voor de achterban van Utrecht gebruiken.

Niet alleen bij supporters kon hij aan krediet winnen; na een triomfantelijke entree bij het pover presterende Utrecht zit Hake maandag veel lekkerder in zijn stoel tijdens het gesprek met technisch manager Jordy Zuidam. Daarvoor diende hij dan wel meteen af te rekenen met de koploper, die sinds de vorige interlandperiode alleen het Champions League-duel bij Atalanta Bergamo niet wist te winnen.

Hake en Ten Hag verrasten beiden met één naam in hun basisploeg. Hake liet Maarten Paes, die onder Van den Brom zijn plek moest afstaan aan Thijmen Nijhuis, terugkeren onder de lat, terwijl Ten Hag Zakaria Labyad de kans gunde als schaduwspits. En de ene ‘surprise’ hield de andere na twintig minuten van het scoren af. Lassina Traoré, ook terug in het elftal, legde de bal klaar voor Labyad, die zijn pegel van dichtbij met de voeten gekeerd zag worden door Paes. Niet veel later liet Utrecht zich voor het eerst schelden. Simon Gustafson koos echter voor de pass in kansrijke positie, waarna Ajax ternauwernood kon uitverdedigen.

Volledig scherm Dusan Tadic in duel met Mark van der Maarel. © BSR Agency

Het dominante Ajax bleef jagen op de openingstreffer maar zag de combinaties vaak in de laatste fase spaak lopen. Dusan Tadic kwam er voor rust nog het dichtst bij toen hij met zijn lichaam een tegenstander afschudde en de bal diagonaal tegen de lat streepte. Omdat ook Gyrano Kerk (redding Onana) en Noussair Mazraoui (net naast) precisie misten, werd er in de eerste helft niet meer gescoord.

Het interessante gevecht had na rust een identiek spelbeeld. Ajax zocht al combinerend naar gaten om de leiding te nemen, terwijl Utrecht daarvoor hoopte op vlijmscherpe counters met de fijne spelmaker Gustafson en de razendsnelle Kerk. Zo kwam de rechtsbuiten met Elia nog dichtbij de 0-1. Die viel aan de overkant, met een oogstrelende dieptepass van Tadic op de ingevallen David Neres (Antony greep kort voor rust naar zijn hamstring). Hij trok voor, waarna Labyad de bal schampte met de punt van zijn schoen en de ingelopen Davy Klaassen Ajax met een harde volley op voorsprong na een dik uur spelen op voorsprong schoot.

Volledig scherm Davy Klaassen haalt uit voor de 0-1. © ANP

Utrecht slaagde er vervolgens niet in Hake alsnog zijn droomstart te bezorgen. De kansen daarop vervlogen helemaal toen arbiter Bjorn Kuipers nog geen tien minuten later naar de penaltystip wees. De zevende voor Ajax in vier eredivisieduels en opnieuw was het Traoré – ditmaal in een matig optreden - die de koploper net als tegen Atalanta Bergamo en Fortuna Sittard in het zadel hielp. Tadic gooide de wedstrijd in het slot met de 0-2.

De ingevallen Promes tekende in de slotfase na een knappe aanname nog voor de 0-3. Ajax heeft daardoor sinds de vorige interlandperiode alle vier de eredivisieduels dik gewonnen. Daarin was de ploeg van Erik ten Hag liefst 26 keer trefzeker. En Utrecht? Daar begint morgen de zoektocht naar een hoofdtrainer waarmee de ambitieuze club de subtop weer kan gaan vinden.

