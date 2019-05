Ajax heeft oogje op ‘zoon van’ Hagi, is hij net zo'n speler als zijn vader?

Door Nik Kok



Ooit zei legende Gheorghe Hagi over zijn talentvolle zoon: ,,Hij is beter dan ik op die leeftijd.” Om de druk op Ianis nog maar eens te verhogen net voordat hij aan diens eerste seizoen buiten Roemenië begint. Dat avontuur is in Italië bij Fiorentina en kent een matig verloop. Na slechts twee invalbeurten in de Serie A keert de tiener toch maar weer terug naar Roemenië. Voorlopig te licht bevonden. Maar wie weet wat er nog komen gaat? Zijn terugkeer naar Roemenië daarna weer deed hem in elk geval goed. In de tussentijd maakte hij na alle vertegenwoordigende elftallen te hebben doorgelopen, zijn debuut voor de nationale ploeg.



Vader Gheorghe is onmiskenbaar dé legende van Roemenië waar hij als de Maradona van de Karpaten eeuwige roem vergaarde op vooral het WK van 1994. Op dat toernooi scoorde hij één van de mooiste doelpunten tegen Colombia. Tegenwoordig een YouTubeknaller. Samen met goudengeneratiegenoten als Popescu, Raducioiu en Dumitrescu kwam hij tot de kwartfinales. Nog steeds een record voor het land dat daarna nooit meer zo goed was. Het levert de Hagi-familie in eigen land heldendom op. Net als in Turkije waar hij jarenlang de vedette is van Galatasaray. In Istanbul ook kwam Ianis twintig jaar geleden ter wereld.