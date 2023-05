Ajax herovert met alle moeite derde plek na zege op FC Groningen in lege Euroborg

John Heitinga: ‘Wel heel negatief, we winnen wel’

Ajax-trainer John Heitinga werd na afloop bij ESPN gevraagd waar hij tevreden over was. ,,De opening was heel goed, maar daarna moet je doordrukken. Een paar keer komen we op links heel goed door in de eerste helft, maar dan is de bezetting voor het doel niet goed. Bij de 1-1 spelen we een aanval ook niet goed uit en slaan zij toe in de tegenaanval, maar daar moet de organisatie ook veel beter staan”, zei Heitinga bij ESPN. ,,Daarna zit er ook veel aarzeling bij Owen Wijndal. Die moet daar gewoon vooruit om de bal te blokken.”



,,Bij de tweede goal van Groningen moet Mohammed Kudus meelopen. Het is wel weer heel negatief hoe we nu beginnen, want we winnen wel. Ik denk dat we genoeg kansen hebben gekregen. We moeten de 0-2 maken en dan loop je bij ze weg, maar ik moet FC Groningen ook de credits geven. Die heb ik een van hun betere wedstrijden zien spelen vandaag, dus daar moeten ze ook de complimenten voor krijgen. Maar wij moeten zorgen dat we niet tegen onszelf komen te voetballen, maar gewoon sneller afstand nemen. We hebben weer veel kansen onbenut gelaten, helaas. We hadden het al veel eerder beslist moeten hebben en dat is nu wel het overheersende gevoel bij mij.”