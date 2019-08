Ajax hofleverancier Elftal van de Week

TERUGKEER Mustafa Saymak op de weg terug naar PEC Zwolle

18 augustus PEC Zwolle staat op het punt om Mustafa Saymak na een jaar weer in de armen te sluiten. De clubleiding is met het Turkse Rizespor rond over een transfersom en met de 26-jarige middenvelder zelf over een contract voor drie jaar.