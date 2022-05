Ajax hofleverancier van Elftal van de Week, Feyenoord levert de twee backs

Ajax won in de eigen Johan Cruijff Arena eenvoudig van PEC Zwolle (3-0). Daley Blind en Jurriën Timber hadden het achterin goed op orde en het centrale duo vormt ook in het Elftal van de Week het hart van de defensie. Timber scoorde nog bijna, maar hij trof de paal en zag Davy Klaassen de rebound benutten. Omdat Klaassen met een prachtig schot in de kruising ook nog de 3-0 maakte, werd hij deze week beloond met een 8. Voldoende om als derde Ajax-speler in het Elftal van de Week te staan.

Feyenoord heeft met twee uitstekende vleugelverdedigers twee enorme wapens in het elftal. Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia waren ook tegen Fortuna Sittard weer enorm dreigend. Wat heet: Geertruida maakte zowel de 0-1 als de 0-2 in het met 1-3 gewonnen uitduel in Sittard.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

PSV wil aanvoerder en smaakmaker Cody Gakpo graag behouden. Ook tegen Willem II liet de aanvaller zien wat hij in zijn mars heeft. Hij was continu dreigend en maakte zelf de 2-0 in het duel dat met 4-2 gewonnen werd. Op de tribunes werd hij toegezongen: ‘Cody moet blijven'. In het Elftal van de Week vormt hij samen met Loïs Openda en Finn Stokkers de aanval. Openda maakte beide goals namens Vitesse tegen Go Ahead Eagles (1-2) en Stokkers scoorde twee keer namens RKC Waalwijk tegen FC Groningen (3-1).

Sparta-doelman Maduka Okoye was medeverantwoordelijk voor het belangrijke punt van Sparta tegen AZ (1-1) en stuurt de defensie met verdedigers van Ajax en Feyenoord aan in het Elftal van de Week. Klaassen krijgt op het middenveld gezelschap van Luca De La Torre, die met Heracles gelijkspeelde tegen FC Twente (1-1), en Thom Haye. De middenvelder van SC Heerenveen strooide met passes en noteerde twee assists tegen SC Cambuur (3-3).