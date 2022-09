Ajax houdt kans op groepsfase Champions League na knap gelijkspel tegen Vivianne Miedema en Arsenal

Met videoAjax heeft met dank aan Romée Leuchter een knap gelijkspel genoteerd in de voorronde van de UEFA Women's Champions League. In de eerste wedstrijd van het tweeluik met het Arsenal van Vivianne Miedema werd het 2-2 op Meadow Park.

Na de loting leek het erop dat Ajax voor een hels karwei zou staan. Het Arsenal van Miedema, vorig seizoen nog kwartfinalist in de Champions League, was namelijk de laatste horde voor het bereiken van de groepsfase. Toch lieten de Amsterdammers op Meadow Park zien zeker niet kansloos te zijn.

Ajax begon ijzersterk en nadat Victoria Pelova al een waarschuwingsschot had gelost was het Romée Leuchter die na achttien minuten de score opende. Een goal die ervoor zorgde dat de vrouwen van Arsenal wakker geschud werden. Vijf minuten later was het via de Zweedse Stina Blackstenius namelijk al 1-1, tevens de ruststand.

Na rust was het een penalty die Ajax snel pijn deed. Soraya Verhoeven gaf een duw en de arbiter beoordeelde dat die zwaar genoeg was om een penalty te geven. Kim Little benutte de strafschop en zo leek Arsenal Ajax alsnog opzij te gaan zetten.

Maar niets was minder waar: het was zeven minuten voor tijd wederom Leuchter die scoorde en de eindstand op 2-2 bepaalde. Arsenal scoorde via Katie McCabe nog wel, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel, tot grote opluchting bij de Amsterdammers.

Volgende week woensdag is de return van Ajax tegen Arsenal in Amsterdam. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de groepsfase van de UEFA Women's Champions League. Daarvoor zijn titelhouder Olympique Lyon, verliezend finalist FC Barcelona, VfL Wolfsburg en Chelsea al geplaatst. De overige twaalf ploegen komen uit de tweede voorronde. De finale van dit Champions League-seizoen wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven.

Ajax is de enige Nederlandse ploeg die zich nog kan plaatsen voor de groepsfase van de UEFA Women’s Champions League. Landskampioen FC Twente werd in de vorige voorronde namelijk uitgeschakeld door Benfica. Ajax plaatste zich dus wel voor de tweede voorronde na zeges op het Zweedse Kristianstads (3-1) en het Duitse Eintracht Frankfurt (2-1).

Bekijk hieronder ook de goals van Arsenal.