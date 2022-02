Ajax houdt tegen Benfica geen rekening met afgeschafte uitdoelpuntenregel: ‘Wij gaan gewoon aanvallen’

Ajax moet extra op de hoede zijn voor Benfica, omdat de Portugese topclub - ondanks de mindere resultaten en de onrust binnen de club - ijzersterk is in het optrekken aan sterkere tegenstanders. Dat zei trainer Erik ten Hag in aanloop naar de eerste achtste finale-clash in de Champions League met de Portugese nummer drie.

Door Johan Inan



,,We hebben ze goed geanalyseerd”, stak de trainer van wal. ,,Waar Benfica heel sterk in is, is het profiteren van fouten van de tegenstander. Je merkt dat ze in de eigen competitie moeite hebben om het spel te maken. Ajax de favoriet? Ik zie dat niet zo, je kunt er vooraf ook weinig mee, want het wordt op het veld beslist", aldus Ten Hag, die buiten de langdurig geblesseerden (Sean Klaiber, Maarten Stekelenburg, Zakaria Labyad en Brian Brobbey) over een fitte selectie kan beschikken.

De meest in het oog springende spelers bij Benfica zijn Argentijns international Nicolás Otamendi en oud-Ajacied Jan Vertonghen. Laatstgenoemde is een vriend van Daley Blind, die ook aanschoof in de perskamer. ,,Ik heb hem vanmiddag een appje gestuurd dat het mooi weer was hier”, grapte Blind, die morgen het record van meeste CL-wedstrijden voor Ajax kan overnemen van Jari Litmanen.

Ten Hag kent Vertonghen en Otamendi vooral als ervaren verdedigingsduo, die de tobbende Portugese topclub tot een geduchte tegenstander maken. ,,Benfica kan zich goed instellen op goede ploegen”, herhaalde de coach. ,,Wij lopen er niet voor weg dat wij dat zijn. Maar zij kunnen zich daar goed aan optrekken en sterk voor de dag komen. Ze hebben een centrum met megaveel ervaring. Otamendi en Vertonghen zijn klassespelers. Dat betekent dat wij ook heel goed moeten zijn om ze te verslaan.”

Wat goed zijn precies inhoudt voor Ajax? ,,Dat we aan de bal heel nauwkeurig moeten zijn en de juiste keuzes moeten maken. Positioneel zullen we ook goed moeten staan, want we moeten voorbereid zijn op hun gevaarlijke omschakeling. Dat is een van de belangrijkste krachten, zo niet de belangrijkste kracht, van Benfica", aldus Ten Hag, die net als Blind denkt dat de gesneuvelde uitdoelpuntenregel niet veel gevolgen heeft voor het spel van Ajax. ,,Wij gaan gewoon aanvallen.”

Bogarde

Ten Hag ging in Estadio Da Luz nog wel even in op het bericht van NRC over zijn assistent Winston Bogarde, die zichzelf en de club vorig jaar ‘in een kwetsbare positie zou hebben gemanoeuvreerd’. Ajax stelde daarop onmiddellijk in een reactie, waarin de naam van de oud-speler en assistent van Ten Hag niet werd genoemd, meteen actie te hebben ondernomen door de klacht door twee externe instanties onafhankelijk te laten onderzoeken. ,,Het onderzoek en het rapport van deze twee instanties resulteerden niet in een gegrondverklaring van de klacht”, aldus de club. ,,De club concludeerde vervolgens dat deze zaak ‘dient te worden aangemerkt als een privékwestie’ en vond verdere actie niet noodzakelijk.”

Ten Hag wilde het daar vooral bij laten, maar liet nog wel weten dat zijn groep niet afgeleid wordt door dergelijke berichten: ,,Het zijn kwesties die je liever niet hoort, maar het is een privékwestie. Twee onafhankelijke organen hebben dat bepaald. Daar moeten we het bij laten. Deze groep kan daar goed mee omgaan en de focus op hetgeen leggen waar het om gaat en dat is voetbal.”

