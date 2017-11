Ajax-icoon Pettersson: Kunstgras moet weg

Iconen uit de voetballerij lieten in deze krant weten dat het afgelopen moet zijn met kunstgras in de eredivisie. ,,En terecht’’, zegt Pettersson, die morgen in Amsterdam zijn biografie presenteert. ,,In Zweden zijn er ook veel clubs die kunstgras hebben, maar als je het aan de spelers vraagt, hebben ze het liever niet. Kunstgras is prima om op te trainen en om de jeugd op te laten voetballen. Met die insteek heb ik ook altijd in de branche gewerkt.’’



In de eredivisie voetballen zeven clubs op kunstgras. Niet nodig, vindt Pettersson. ,,In mijn tijd kon toch ook iedereen op natuurgras voetballen? Dus waarom nu niet? Het is nu toch wel duidelijk dat kunstgras internationaal gezien niet de toekomst is. In de grote stadions van Europa zul je het niet zien.’'



