Ajax in generale repetitie en bij rentree belangrijk trio laat langs Shakhtar Donetsk

Trainer Alfred Schreuder begon in het benefietduel, waarvoor Ajax vluchtelingen uit Oekraïne en hun hulpverleners uitnodigde, in de formatie zoals hij die bedacht had voor het afgelaste oefenduel met Eintracht Frankfurt in Oostenrijk. Keeper Pasveer, verdediger Timber en aanvaller Antony kwamen hun eerste wedstrijd in maanden goed door, waardoor het trio klaar lijkt voor speeltijd in de clash met PSV zaterdag.



Wel liet de verder prima keepende Pasveer zich in de korte hoek verschalken door Mykhailo Mudryk, die met een geweldige rush daarvoor ook Devyne Rensch al zijn hielen had laten zien. Ajax kwam op slag van rust langszij, met dank aan de arbitrage, die over het hoofd zag dat de scorende Dusan Tadic bij de tweede paal buitenspel stond. Met een van richting veranderd schot hielp Steven Berghuis Ajax een kwartier voor tijd op voorsprong en het laatste woord was aan Mohammed Kudus, die zich met een droge knal voor de derde keer op rij trefzeker toonde. Schreuder gunde aankopen Brian Brobbey en Francisco Conceição nog hun eerste minuten.