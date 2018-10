Ajax in onzekerheid over Ziyech: 'Kan alleen maar hopen dat het meevalt'

Van Bronck­horst: Het ging heel moeizaam allemaal

17:09 Giovanni van Bronckhorst had in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Willem II (1-1) bepaald niet genoten van zijn ploeg. ,,Het ging heel moeizaam allemaal'', bekende hij bij FOX Sports. ,,Onze keuzes in balbezit waren niet goed en ook de aannames van de bal en de passing verliepen niet lekker. Dat zijn basisdingen die je nodig hebt om aan voetballen toe te komen. Die waren bij ons in deze wedstrijd echter niet goed verzorgd en daardoor konden we niet in ons spel komen.''