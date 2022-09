Ajax in Youth League geveld door speler die als ballenjongen al furore maakte bij Liverpool

LIVE Champions League | Ajax ook tegen Liverpool met Kudus in de spits, tranen bij Calvin Bassey

Ajax is het seizoen uitstekend gestart. Na de verloren Johan Cruijff Schaal-finale won het alle zes de competitiewedstrijden en vorige week was het een maatje te groot voor Rangers (4-0) in de Champions League. Vanavond hopen de Amsterdammers die lijn door te trekken op bezoek bij Liverpool, dat vorige week met 4-1 verloor bij Napoli. Volg het duel hier vanaf 21.00 uur op de voet.

19:37