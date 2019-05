‘Ajax is heel erg goed, maar niet in elke situatie’

Door Sjoerd Mossou



Mauricio Pochettino is vermaard om zijn diepe tactische overpeinzingen, maar hoe vaak zal de Argentijn inmiddels voor zijn geliefde magneetbord hebben gestaan, in de aanloop naar de return tegen Ajax? Weet hij zich nog raad in de brei van poppetjes en looplijnen? Of houdt hij het deze keer simpel?



Feit is dat er niet één recept bestaat voor wie aantreedt tegen Ajax. PSV en Feyenoord hadden eerder dit seizoen succes met agressief en ‘direct’ omschakelvoetbal, maar dat was vóór Ajax’ topperiode van de laatste maanden. De puzzel van Erik ten Hag was toen nog lang niet zo compleet als nu.