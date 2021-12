Ajax jaagt op stokoud record van FC Twente: ‘Ik ga maar eens wat spitsen bellen’

video De pijn van PEC is zelfs in Preston voelbaar. ‘Hoe kun je zo missen?’

Na de 0-0 van PEC, zaterdag tegen RKC Waalwijk, heerst niet alleen in Zwolle boosheid, frustratie en teleurstelling. Dat geldt ook zo’n 1000 kilometer verderop, in Preston, nabij Liverpool, waar Matt Murphy, de oprichter van de Britse PEC-fanclub, via een illegale livestream het duel van zijn favoriete ploeg volgt. ,,Hoe kun je op deze manier een strafschop missen?”

28 november