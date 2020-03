Ajax kan eindelijk weer juichen na dolle tien minuten in Heerenveen

Ajax weet weer wat winnen is. De Amsterdammers speelden een moeizame eerste helft, maar namen na rust in een paar minuten tijd afstand van SC Heerenveen.

Door Freek Jansen



Vier minuten voor rust kwamen de frustraties bij Ajax aan het oppervlak. Dusan Tadic verweet Sergiño Dest dat hij de afspraken niet na kwam, waarop de jonge Amerikaanse rechtsback de Servische aanvoerder van repliek diende. Tadic beet genadeloos van zich af. Het beeld gaf nog maar eens de hoogspanning aan, die er heerste in Amsterdam.

Volledig scherm Dusan Tadic en Sergiño Dest. © ANP Sport

Ajax moest en zou winnen in Heerenveen. Op jacht naar de ommekeer gooide Erik ten Hag zijn basisploeg weer flink op de schop. Daley Blind stond weer centraal in de verdediging, Hakim Ziyech speelde op 10 en Lassina Traoré mocht in de spits opdraven. Maar de meest opvallende keuze was die voor Jurriën Timber. De 18-jarige verdediger begon als centrale verdediger naast Blind. Perr Schuurs en Edson Álvarez, die in de voorbije weken de vacante positie van de geblesseerde Joël Veltman invulden, begonnen op de bank.

Timber speelde een verdienstelijke wedstrijd, maar liep wel al snel tegen een gele kaart op. Ajax zocht naar de openingstreffer, kreeg kansen via Quincy Promes, Tadic en Traoré, maar mocht blij zijn dat het met rust nog doelpuntloos gelijk stond. Vooral Chidera Ejuke was in de counter continu een plaag voor de Amsterdamse defensie. De Nigeriaanse aanvaller miste twee grote kansen, maar gaf vlak voor rust de bal op een presenteerblaadje aan Alen Halilovic. De aanvaller raakte de bal op een meter van het doel echter hopeloos verkeerd, waardoor SC Heerenveen niet met een voorsprong de rust in ging.

Volledig scherm Alen Halilovic raakt de bal helemaal verkeerd. © BSR Agency

In de tweede helft was de eerste grote kans nog voor Joey Veerman, maar opnieuw bracht Onana met hulp van de paal redding. Vervolgens brak een doelpuntenfestijn los met vier doelpunten in tien minuten. De getergde Tadic nam Ajax bij de hand met twee goals in drie minuten tijd. Enkele minuten later stond de aanvoerder met een scherpe voorzet aan de basis van de derde Amsterdamse treffer. Traoré miste aanvankelijk nog de opgelegde kans, maar in de rebound was Promes alsnog trefzeker.

Ajax was eindelijk los, de opluchting was heel groot aan Amsterdamse zijde, maar drie minuten na de 0-3 bracht Mitchell van Bergen na een knappe actie en diagonaal schot de spanning terug. In de slotfase kwam Ajax echter niet meer in de problemen, waardoor de koploper eindelijk opgelucht adem kon halen. Na vier nederlagen in de laatste vijf duels, met uitschakeling in de Europa League en KNVB Beker, moet de overwinning op SC Heerenveen de rust en het vertrouwen terug brengen in de hoofdstad.

Volledig scherm Andre Onana. © ANP Sport

Volledig scherm Lassina Traoré. © BSR Agency

Volledig scherm Dusan Tadic. © ANP Sport