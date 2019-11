Ajax kan knock-outfase CL ruiken dankzij dodelijk duo

Ajax heeft een grote stap gezet naar overwintering in de Champions League. De Amsterdammers rekenden met Lille OSC af (0-2) en hebben in het laatste groepsduel met Valencia aan een punt genoeg.

Door Freek Jansen



Sergino Dest, Donny van de Beek, Zakaria Labyad, Dusan Tadic en Hakim Ziyech. Na negentig tellen gaat de bal snel van voet naar voet, eindigend in een perfecte afronding van de Marokkaanse nummer 10 van Ajax. Opnieuw schiet Ajax uit de startblokken, wederom op imponerende wijze en met een snelle voorsprong.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Verdedigingsduo

Van een herhaling van het eindeloze spektakel op Stamford Bridge is echter geen sprake. Daarvoor is tegenstander Lille te beperkt en het basiselftal van Ajax te ontmanteld. Al dagenlang ging het over het centrale verdedigingsduo bij Ajax. Welk koppel moest de geschorste routiniers Joël Veltman en Daley Blind vervangen? En hoe groot zou het gemis van het vertrouwde duo zijn?

Ten Hag koos op een gure novemberavond in Noord-Frankrijk voor Perr Schuurs en Lisandro Martinez. De keuze voor een rechtsbenige en linksbenige centrale verdediger gaf de doorslag, net als het argument dat het duo in het begin van het seizoen al enkele duels samen centraal achterin had gespeeld. De trainer had voor de daardoor ontstane vacante positie op het middenveld de keuze uit Razvan Marin en Edson Alvarez. Toch kreeg niet één van hen, maar rechtervleugelverdediger Noussair Mazraoui de voorkeur op het middenveld. Ten opzichte van de ideale basiself van Ten Hag, de ploeg die in het vorige Champions League-duel met Chelsea in actie kwam, stond Ajax zodoende op vijf posities met andere spelers aan de start.

Volledig scherm Perr Schuurs en Lisandro Marténez. © BSR Agency

Wisselend

De keuzes van Ten Hag pakten wisselend uit. Perr Schuurs speelde een prima wedstrijd met allrounder Lisandro Martinez aan zijn zijde. Dat gold zeker niet voor Noussair Mazraoui. Als controlerende middenvelder was hij te ondermaats aan de bal. Door een snelle onnodige gele kaart na een half uur moest hij bij balverlies met controle de fysieke duels aangaan. Dat lukte hem niet, waarna hij ontsnapte aan een tweede gele kaart en in de rust werd gewisseld voor Alvarez.

Volledig scherm Mazraoui ontsnapt aan zijn tweede gele kaart. © Pim Ras Fotografie

Pleisters

Zakaria Labyad, door de blessure van David Neres ook plotseling basisspeler, zal evenmin tevreden terug denken aan de wedstrijd in Lille. De aanvaller kwam nauwelijks in het spel voor, liep vlak voor rust een knieblessure op, en moest worden vervangen door Noa Lang, die een flitsende indruk maakte. Het elftal van Ajax hing door alle wisselingen met pleisters aan elkaar en dat had gevolgen voor de uitvoering. Te vaak was de passing te slordig, werden verkeerde keuzes gemaakt en de ruimte niet optimaal benut.

Volledig scherm © BSR Agency

Koningskoppel

Met dank aan de falende Lille-aanvallers Jonathan Bamba en Jonathan Ikoné, en de excellerende Andre Onana, kwam Ajax een paar keer heel goed weg. Waar de thuisclub verzaakte in de eindfase, sloeg het koningskoppel van Ajax een half uur voor tijd wel genadeloos toe. De befaamde indraaiende voorzet van Hakim Ziyech, gevolgd door de inmiddels even befaamde afronding van Quincy Promes bracht het bomvolle uitvak, met daarin algemeen directeur Edwin van der Sar, in extase. Ook met een zwaar gehavend elftal zegevierde Ajax op het allerhoogste podium.

Door het gelijkspel (2-2) tussen Valencia en Chelsea, koerst Ajax morgen als koploper van groep H per trein terug naar Amsterdam. Mocht Chelsea over twee weken winnen van Lille, dan is een punt tegen Valencia in de eigen Johan Cruijff Arena voldoende om te overwinteren in de Champions League.

Volledig scherm Hakim Ziyech valt uit met een blessure aan zijn arm. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Quincy Promes scoort de 0-2. © Pim Ras Fotografie