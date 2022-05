Ajax kan met overwinning in Alkmaar voorschot op 36ste landstitel nemen

Ritsu Doan is gewild bij Mainz en andere clubs: PSV bepaalt hoge vraagprijs

PSV'er Ritsu Doan staat opnieuw in de belangstelling van het Duitse 1. FSV Mainz 05. Berichten dat er sprake zou zijn van een persoonlijk akkoord tussen hem en de nummer negen van de Bundesliga zijn echter totale onzin. Vorig jaar was al sprake van interesse en op dit moment heeft de situatie niet meer dan die status. Meerdere buitenlandse clubs volgen de nog maar 23-jarige creatieveling en hebben ook belangstelling om hem over te nemen.

5 mei