Ajax keert zich tegen Super League: ‘We zijn volledig verrast en teleurgesteld’

In een persbericht laat de club weten ‘volledig verrast en teleurgesteld’ te zijn over het initiatief tot de lucratieve Super League. Directeur Van der Sar, die als vicevoorzitter van ECA de belangen van veel voetballanden- en clubs behartigt, vervolgt: ,,Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd. Via mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal jaren betrokken bij gesprekken over een nieuwe opzet van de UEFA-clubcompetities", aldus Van der Sar. ,,Ajax heeft in een eerder stadium samen met de ECV en de KNVB gestreden voor een aantal veranderingen, bijvoorbeeld om deelname aan de Champions League voor de clubs toegankelijker te maken.”