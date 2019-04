Ajax knokt zich langs FC Groningen na goal én rood Huntelaar

Door Daniël Dwarswaard



En toen was daar Klaas-Jan Huntelaar. Tien minuten voor tijd kwam zijn killersinstinct weer eens naar boven. Hij wurmde zich langs Tim Handwerker en schoot hard raak. Dol van vreugde ging het shirt uit en sprintte Huntelaar naar het uitvak. Die gele kaart voor het juichen kwam hem direct duur te staan toen de spits even later Samir Memisevic omver beukte. Na zijn tweede gele kaart moest de hoofdrolspeler vertrekken.



Voor Ajax was er na die sensationele zege midweeks tegen Juventus, maar één opdracht in Groningen: winnen om een volgende stap te zetten op weg naar de landstitel en concurrent PSV weer eens onder druk te zetten. Ajax-trainer Erik ten Hag wilde dat doen in strijdwijze die vooral na de winterstop zo eigen is geworden. Dus met Dusan Tadic in de spits. Nicolas Tagliafico keerde ten opzichte van het duel met Juventus in de Champions League terug in de basis. De Argentijn was tegen Juve nog geschorst.