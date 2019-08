Ajax knokt zich voorbij PAOK en treft APOEL in play-offs Champions League

SamenvattingAjax is weer een stapje dichter gekomen bij het podium waar de club vorig jaar nog zo mooi schitterde. PAOK Saloniki werd met 3-2 verslagen in een thriller in de Johan Cruijff Arena. Ajax moet zich nu via APOEL Nicosia zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League

Door Nik Kok



De opluchting in de Johan Cruijff Arena was groot toen de buit eenmaal binnen was. Voor een plek in de play-offs voor de Champions League moest Ajax soms diep gaan. Een late treffer van Nicolas Tagliafico bracht enige verlichting. Een rake strafschop van Dusan Tadic zorgde daarna voor de bevrijding.

In alles was de wedstrijd tegen PAOK een grote test voor Ajax. Met een tegenstander voor wie het ook menens was, strijdend voor de eerste Champions League-deelname in de historie van de club. Met zeker in eerste instantie sowieso veel meer aanvallende intenties dan in de heenwedstrijd vorige week in Thessaloniki. Het was de derde keer dat Ajax in de Champions League-voorronde speelde tegen de Grieken. Nooit waren ze zo sterk als deze avond.

Grieks en Argentijns theater

In de Johan Cruijff Arena voltrok zich al snel een wedstrijd op het scherpst van de snede. Met Grieks en Argentijns theater, een kaarten vragende keeper en een spanning om te snijden. Foeterende coaches langs de lijn, constant in discussie met de vierde man. Het tempo was moordend. Een constante onrust leek zich van alle spelers meester te maken.

Soms waren de contouren zichtbaar van het Ajax van vorig jaar. In de eerste helft bijvoorbeeld toen Donny van de Beek en Hakim Ziyech elkaar vonden in het strafschopgebied zoals vorig seizoen tegen Juventus en Tottenham Hotspur. De inzet van Van de Beek, van wie technisch directeur Marc Overmars voor de wedstrijd zei dat hij ervan uitgaat dat hij dit seizoen toch nog bij Ajax blijft, werd gekeerd door keeper Paschalakis.

Problemen

Ajax kwam na ruim twintig minuten goed in de problemen toen Amsterdammer Diego Biseswar vrij kon uithalen vanaf de rand van de zestien. Een teken dat Ajax nog lang niet zo zeker oogt als vorig seizoen. Dat het team van trainer Ten Hag ook zomaar kan buigen bij grote druk. En ook fouten maakt op gevaarlijke plekken op het veld op cruciale momenten.

Maar dit Ajax kan ook terugknokken uit een geslagen positie. Zoals het al deed tegen Vitesse in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Vorige week kwam de ploeg in Griekenland ook al op achterstand. Een paar minuten na de onverwachte achterstand kreeg Ajax de ideale mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. Dusan Tadic miste de strafschop die hij mocht nemen. Ajax liet zich er niet door van de wijs brengen en kreeg elf minuten daarna weer een penalty. Aanvoerder Tadic durfde het aan en prikte nu wel raak. Hij mocht in de slotfase zelfs aanleggen voor een derde.

Daarmee was Ajax, en dat voelde de hele Arena, er nog lang niet. Voorin bij PAOK bleef Biseswar gevaarlijk. Ajax-keeper Onana zag een bal van de voormalige Feyenoorder rakelings langs het doel gaan. De Argentijnse Ajax-verdedigers Martínez en Tagliafico tackelden soms gevaarlijk. De rust die Daley Blind soms uitstraalde was broodnodig. David Neres verzuimde een halfuur voor tijd al de trekker over te halen. Ajax al een aantal messcherpe counters van de Grieken, die soms met vier man tegelijk een haast vrije doorgang naar het Ajax-doel hadden, overleeft.



Ajax mag zich nu gaan opmaken voor een tweestrijd met de het Cypriotische APOEL Nicosia om de startpremie van 40 miljoen euro die aan het hoofdtoernooi van de Champions League is verbonden. Een op het eerste oog minder sterke tegenstander dan PAOK Saloniki.

