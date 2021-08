Ajax-komeet Timber schrijft doelen op in ‘groot boekje’: ‘Missie is heel jaar vlammen’

Door Johan Inan



Jurriën Timber is eind vorige maand met Ajax neergestreken in het idyllische Bramberg. Voor de derde keer. Eerst als broekie, vervolgens als potentiële basisspeler en deze voorbereiding als vaste waarde. Wat heet, Timber heeft inmiddels zijn eerste vijf interlands in de benen, waarvan drie in de poulefase van het EK.