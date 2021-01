Ajax komt heel goed weg met zege in Klassieker, Sinisterra raakt lat in laatste seconde

Ajax heeft de 189ste editie van de Klassieker met 1-0 gewonnen. Ryan Gravenberch maakte in de 22ste minuut de winnende goal voor de koploper, die nu zes punten meer heeft dan Feyenoord. Steven Berghuis schoot in de tweede helft een halve meter naast en in de 96ste minuut raakte Luis Sinisterra nog de lat met een kopbal.

De selectie van Feyenoord werd na de laatste training door honderden supporters nog even aangevuurd, met de hoop dat de spelers voor het eerst in zestien jaar en 5621 dagen de volle buit uit het hol van de leeuw zou trekken. Daar maakten de bezoekers in het eerste half uur alleen geen moment aanspraak op. Ajax was aanvankelijk heer en meester, zonder dat de koploper daarbij hele grote kansen creëerde. Maar Ajax kon daar wel naar blijven speuren, omdat Feyenoord onder druk de bal telkens onmiddellijk inleverde.



Zo konden centrumverdedigers Daley Blind en Jurriën Timber beurtelings oversteken om bij te dragen aan het aanvalsspel. Toen Blind halverwege de tweede helft zo als spelmaker fungeerde, vond Ajax het gaatje. Met dank aan Ryan Gravenberch, die eerst dreigde te schieten met zijn rechterbeen en zo Marcos Senesi het bos in stuurde, om de bal vervolgens in de linkerhoek te duwen: 1-0.



Een eenzijdige Klassieker tekende zich af, ware het niet dat Feyenoord de schroom steeds meer van zich afgooide. Dat resulteerde ook in een grote kans voor Ridgeciano Haps. De linksbuiten kreeg de bal na een steekbal van Steven Berghuis echter niet langs Onana. Haps keerde net als Nicolai Jörgensen, die de Argentijn Lucas Pratto afloste, terug in de basis.

Volledig scherm Steven Berghuis schoot in de tweede helft twee keer een halve meter naast. © BSR Agency

Bij Ajax liet trainer Erik ten Hag zijn elftal ongewijzigd, waardoor Jurriën Timber in het hart van de defensie opnieuw de voorkeur kreeg boven Perr Schuurs. Waar David Neres terugkeerde op de bank, ontbraken Mohammed Kudus en Klaas-Jan Huntelaar. Eerstgenoemde herstelt nog altijd van een meniscusblessure. Huntelaar kreeg bij het juichen tegen FC Twente last van de lies. De verwachting is echter dat de routinier binnen afzienbare tijd terugkeert naar zijn voormalige club Schalke.

Tegenvaller voor Ten Hag was ook het uitvallen van Ryan Gravenberch. De doelpuntenmaker werd voor rust behandeld, maakte de eerste helft nog wel af maar bleef in de rust achter in de kleedkamer. In de tweede helft golfde het spel meer op en neer. De eerste grote kans voor Berghuis. De captain van Feyenoord zette zelf een aanval op, die hij ook besloot met een schuiver die rakelings naast ging.

Aan de overkant kwam Sébastien Haller, de recordaankoop die minder zijn stempel kon drukken dan in zijn eerste wedstrijden tegen PSV en Twente, een teenlengte tekort om de beslissende treffer op aangeven van Dusan Tadic binnen te glijden. De aanvoerder van Ajax zag zelf bovendien nog een schot gekraakt worden. Feyenoord stichtte, vooral in de tegenaanval, steeds meer gevaar. Zo dacht Jörgensen Feyenoord langszij te brengen op aangeven van Jens Toornstra, maar de aangever werd met enige vertraging teruggefloten voor buitenspel.

Feyenoord maakte desalniettemin steeds iets meer aanspraak op de gelijkmaker, die broodnodig was om de aartsrivaal niet het gat te laten vergroten tot zes punten. Berghuis kreeg daar nog de grote kans toe, maar de linkspoot zag zijn poging wederom langs verkeerde kant van de paal scheren. In de bloedstollende en grimmige slotfase ontsnapte Ajax nog twee keer. Eerst toen Onana redde op een hard, laag en diagonaal schot van Leroy Fer en in de slotseconden toen Luis Sinisterra op de lat kopte.

Met kunst en vliegwerk bleef Ajax overeind, waarmee het rivaal Feyenoord, ondanks de povere tweede helft, op zes punten achterstand zette.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.