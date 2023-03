Ajax komt in zoektocht naar definitieve opvolger voor Marc Overmars uit in Liverpool

Stroef AZ blijft dankzij krappe zege op FC Groningen in titel­strijd

AZ blijft koploper Feyenoord op de hielen zitten. Tegen laagvlieger FC Groningen boekte het zaterdagavond de derde competitie zege op een rij (1-0). Jesper Karlsson maakte de enige goal van de avond al in de vierde minuut. Daardoor staat AZ tenminste voor even weer op de tweede plaats in de eredivisie.