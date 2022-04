Ajax komt ook tegen Sparta met de schrik vrij en legt druk weer bij PSV

Door Johan Inan



Ajax ging tegen Sparta verder waar het gebleven was. De koploper creëerde moeizaam kansen en had ook lang moeite om gevaarlijke uitbraken te verijdelen. Net als tegen Feyenoord en Groningen moest de ploeg van trainer Erik ten Hag in de achtervolging.

Volledig scherm André Onana (l) en Perr Schuurs balen na de 0-1. © ANP Ditmaal zag doelman André Onana er nog slechter uit dan bij de openingstreffer in het noorden, toen hij het antwoord op een houdbaar schot schuldig bleef. De bekritiseerde goalie, die Ajax na dit seizoen transfervrij verruilt voor Internazionale, nam een simpele doeltrap laconiek met de wreef. Nadat meerdere Ajacieden de bal niet wisten te controleren, kegelde oud-Ajacied Joeri de Kamps via de onderkant van de lat de 0-1 binnen.

Net als in Groningen, wekte Ajax tot het moment van de dreun niet de indruk in staat te zijn de wedstrijd te doen kantelen. Daarvoor was het spel te stroperig, te voorspelbaar en te geforceerd. Ajax probeerde het vooral met hoge ballen, maar als die al hun bestemming bereikten, bleek topscorer Sébastien Haller niet acrobatisch genoeg om zijn ploeg aan een doelpunt te helpen. Veel meer dan dat, en een gevaarlijke scrimmage in de slotfase, dwong Ajax voor rust niet af. Het gevolg was een striemend fluitconcert na het rustsignaal en hoop in Eindhoven, waar PSV goede zaken leek te kunnen gaan doen in de hevige titelstrijd.

André Onana (l) en Perr Schuurs balen na de 0-1.

Valse hoop, bleek opnieuw, aangezien Ajax in het eerste kwartier van de tweede helft al orde op zaken had gesteld. Routiniers Dusan Tadic en Davy Klaassen fungeerden daarbij opnieuw als gids, met een handje hulp van de doorgaans zo betrouwbare Sparta-doelman Maduka Okoye. De Nigeriaan dook half over een rollertje van Klaassen, die na een snelle inworp werd bediend door Dusan Tadic, en zag de gelijkmaker vervolgens tergend langzaam over de doellijn rollen. Net als tegen Groningen liet ook de tweede goal van Ajax niet lang op zich wachten. Wederom schoot Tadic de 2-1 vanaf de penaltystip binnen. Die verkreeg de thuisclub doordat Adil Auassar een vrije trap van de Tadic op zijn geheven arm kreeg.

In het laatste half uur bleef het wel spannend omdat het flink opgeveerde Ajax, met invaller Kenneth Taylor als één van de uitblinkers, verzuimde de wedstrijd te beslissen. Zo raakte Klaassen met een kopbal de paal en werd een doelpunt van Haller afgekeurd (randje buitenspel). Heel spannend werd het ook niet meer omdat Sparta er nauwelijks een slotoffensief uit wist te persen.



Zo sleepte Ajax zich opnieuw een stapje dichter naar titelprolongatie. De nummer twee kan het gat van zeven punten tegen RKC zondag weer verkleinen tot vier punten. Dat betekent niet dat Ajax zorgeloos toeleeft naar de bekerfinale en de laatste vijf speelronden.

Ajax-spelers vieren de zege op Sparta.

Tegenover de terugkeer van doelman Maarten Stekelenburg in de wedstrijdselectie, stond de absentie van Noussair Mazraoui tegen Sparta. De rechtsback kampt met knieklachten. Daarnaast ontbraken ook verdedigers Lisandro Martínez (privé-omstandigheden) en Devyne Rensch (blessure) en smaakmaker Antony tegen de Rotterdammers. Daar kwam nog meer fysiek malheur bij, doordat linksback Nicolás Tagliafico, die weer eens in de basis mocht beginnen, de strijd na een half uur al moest staken.

Nicolás Tagliafico (l) moet geblesseerd naar de kant.

