Ajax komt zwakke start na wissels te boven: Fortuna Sittard geklopt ondanks fraaie goal Burak Yilmaz

voorbeschouwing GA Eagles begint eredivisie zelden denderend, 36 jaar geleden was laatste zege in seizoens­ope­ning

Go Ahead Eagles treft in de eerste wedstrijd van het seizoen, zondag uit tegen AZ, niet alleen een pittige tegenstander, het vecht ook tegen de cijfers. De laatste keer dat de ploeg uit Deventer in de eredivisie de seizoensouverture won, is immers alweer 36 jaar geleden. En dan ontbreekt ook nog eens Gerrit Nauber.

5 augustus