Ajax koploper op doelsaldo na spectaculair gelijkspel PSV bij Vitesse

Van Bommel greep in de rust in door jongeling Mohamed Ihattaren voor Pereiro in de ploeg te brengen. Het sorteerde niet het voor PSV gewenste effect. Sterker nog: aanvankelijk was het vooral Vitesse dat gevaarlijk was. Steven Bergwijn passeerde bijna zijn eigen doelman en PSV was dichtbij een doelpunt nadat Pasveer mistastte. Even later was het opnieuw Vitesse dat op voorsprong kwam, Martin Odegaard speelde zich vrij en schoot met een zwabberbal raak: 2-1. PSV richtte zich daarna en kreeg langzaam weer grip op de wedstrijd. In de 70ste viel de gelijkmaker ook; Denzel Dumfries zette voor op Luuk de Jong, die binnentikte: 2-2.