Ajax laat in droomweek ook niets heel van PSV, Tadic en Haller schitteren in eenzijdige topper

Ajax gaat in de eredivisie aan kop met een doelsaldo van 37-2 na tien duels, waarvan er gek genoeg nog een werd verloren (van FC Utrecht) en een gelijkgespeeld (bij FC Twente). Nummer twee PSV staat nu vier punten achter op de koploper.



De vijfde goal kwam in blessuretijd op naam van aanvoerder Dusan Tadic, die PSV-keeper Joël Drommel simpel omspeelde en zijn honderdste treffer al weken bewaarde om uitgerekend tegen rivaal PSV de vernedering en de ‘payback’, waar Ajax volgens coach Ten Hag vrijdag op zinde, compleet te maken. Daarmee werden de verschillen tussen titelfavoriet en de grootste achtervolger zondagmiddag in de kolkende Johan Cruijff Arena verder vergroot.

En dat terwijl de enorme stunt bij de aftrap van het voetbalseizoen (0-4), in de strijd om de Johan Cruijff-schaal, nog een PSV dat in staat was om beter en langer te wedijveren met Ajax, dat zich eerder dit jaar met zestien punten verschil tot landskampioen kroonde. Maar in de twee eredivisiemaanden die volgden, tekende het contrast zich alweer af. Nog niet zo zeer in dat ene puntje verschil op de ranglijst, maar wel in de manier waarop de punten werden vergaard. Voor PSV was dat veel meer een worsteling dan Ajax.

Dat was in Europees verband niet anders. Sterker nog, waar Ajax na een voetbalshow tegen Borussia Dortmund het felbegeerde achtste finale-ticket voor de koningsklasse moeilijk nog kan ontgaan, moet PSV na de thuisnederlaag tegen AS Monaco alle zeilen bijzetten om een treetje lager te overwinteren.

En dan kregen vorm, kwaliteit en vertrouwen voor PSV een volgende knauw doordat smaakmakers Cody Gakpo en Noni Madueke donderdag voor weken geblesseerd raakten. Weinigen die de ploeg van trainer Roger Schmidt daardoor nog kansen toedichten voor de vijfde onderlinge clash dit jaar.

En dat terwijl er voor de achtervolger zoveel op het spel stond. Een gat van vier punten is immers veel. Dan kan de eredivisie pas tien speelronden onderweg zijn, maar naar dit productieve Ajax is dat aantal verschil lastig te dichten. Dat ervoor PSV eerder dit jaar al, laat staan nu de Eindhovenaren vleugellam(mer) zijn geraakt.

Aan die helse inhaalrace ontsnapte PSV zondagmiddag dan ook niet, omdat Ajax de gehavende concurrent met enige vertraging alsnog meedogenloos op de slachtbank legde. Dat had PSV echter volledig aan zichzelf te danken, omdat de bezoekers het nalieten de wild, slordig en hautain spelende titelfavoriet voor rust af te straffen.

Daar kreeg PSV in de eerste vijf minuten via de verrassend in de basis begonnen Vinicius (na laconiek balverlies van Jurriën Timber en Ryan Gravenberch) en Eran Zahavi (na een mispeer van Edson Alvarez) al goede kansen toe. Twee keer bracht Remko Pasveer redding met zijn handen.

Bij de eerste fatsoenlijke doelpoging van Ajax was het onmiddellijk raak. Met een inmiddels bekend recept, waarbij Daley Blind Dusan Tadic op links lanceert, en diens lage voorzet binnen wordt gelopen. Ditmaal niet zoals tegen Heerenveen door Sébastien Haller, maar door Steven Berghuis.

De van Feyenoord overgenomen aanvaller kreeg als schaduwspits wederom de voorkeur boven Davy Klaassen, de nummer tien van Oranje, en betaalde dat wederom uit, door Ajax na belangrijke goals tegen Sporting Portugal en Besiktas ook in de eerste eredivisiekraker met links naar een zege te gidsen.

Masterclass

Die openingstreffer bleek zoals tegen Dortmund niet de opmaat naar een masterclass. Integendeel, de regerend kampioen geraakte slaagde er voor rust maar niet in PSV de bekende draaikolk in te zuigen, hoewel Antony de bal nog wel net naast schoof en Haller een identieke goal van de ditmaal koppende Berghuis op de doellijn voorkwam. Aan de overkant beleefde Ajax hachelijke momenten, onder meer toen Pasveer op slag van rust een lage en gevaarlijke vrije trap Olivier Boscagli uit de verre hoek hield.

Ook na rust dook PSV – via Mario Götze – als eerst gevaarlijk op voor het vijandelijk doel, maar opnieuw was het Ajax dat als eerst toesloeg. Haller, tot dan toe ongelukkig spelend, torende boven André Ramalho uit om zijn dertiende treffer van het seizoen (zeven in de eredivisie en zes in de Champions League) binnen te knikken en Tadic zijn negende assist in tien competitieduels te bezorgen.

En daarmee ging het hek alsnog van de dam, ook omdat de treuzelende Ramalho tien minuten later de 3-0 inleidde. Haller schonk Antony daarop een niet te missen kans voor de derde Amsterdamse treffer. De vierde kwam vijf minuten later op naam van de net ingevallen Klaassen. Hij duwde de bal in de verre hoek om Ajax in het tweede examen in vijf dagen opnieuw een grote zege te bezorgen, waarna jubilaris Tadic de vernedering voor PSV dus nog groter maakte in blessuretijd.

Zo beleefde Ajax een topweek, waarin het de vurige wens om te overwinteren in het miljardenbal binnen handbereik kreeg en tegen de grootste nationale concurrent – zij het geflatteerd en met minder franje - een vroege en regelrechte mokerslag uitdeelde in de strijd om de landstitel.

