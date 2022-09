Ajax laat op de valreep gouden punt glippen tegen getergd Liverpool

Door Johan Inan



Zo goed als Ajax de voorbije maand leek, zo fragiel kwam de landskampioen in de sfeervolle voetbalkathedraal van Liverpool voor de dag. Daarin poetste de ene Mo (Kudus) op fraaie wijze nog wel de openingstreffer van de andere Mo (Salah) weg, maar bracht de kampioen het volgende uur ook door in de eigen doelmond. Daar kregen de naar adem happende bezoekers in de slotminuut alsnog de deksel op de neus van Joël Matip.

Zeven voorgaande wedstrijden leverden Ajax niet zoveel problemen op als één duel op Anfield. Daar arriveerde de kampioen na een handvol clean sheets, dertien goals in de laatste drie duels en bovenal flitsend voetbal, waarin de duurste aankopen Calvin Bassey en Steven Bergwijn, maar ook (opnieuw) ingepaste talenten als Devyne Rensch en Kenneth Taylor, schitterden.

Veel vragen werden de voorbije maand al beantwoord. Zeker nationaal, waar veel prognoses waarin een wisseling van de wacht in de top werd voorspeld, alweer de prullenbak in gingen. Maar over waar Ajax in Europa ditmaal toe in staat is kon na een walkover tegen het povere Rangers FC amper iets zinnigs gezegd worden. Ja, Ajax flitste voor rust, maar om te bepalen of er weer een heuse stuntploeg in schuilt, moest het getransformeerde elftal toch echt aan een serieuze testcase onderworpen worden.

Op een dampend Anfield, tegen een gigant die de voorbije jaren zo’n beetje heel Europa verslond, stapte Schreuder met zijn nog foutloze ploeg en de uitblinkende nieuwelingen voor het eerst écht op de weegschaal. En wat voor één, want onmiddellijk bleek dat het enigszins gehavende en dolende Liverpool Ajax op alle mogelijke fronten examen liet afleggen.

Fysiek, met een luchtmacht en eindeloos sprintende flankspelers. Mentaal, in een verstikkende voetbaltempel. Tactisch, met een tegenstander die moeiteloos overtallen creëert en drukzetten haast tot kunst verhief. En technisch, door de individuele klasse van een begaafde spelmaker als Thiago, die meteen het spel naar zijn hand zette en het tempo en ritme bepaalde.

Het gehavende en eerder dolende Liverpool was tegen Ajax vooral tot op het bot getergd na de vernedering in Napels (‘de zwakste wedstrijd onder mijn leiding’, stelde Klopp) vorige week. The Reds hadden ook geen andere keus. Bij een nederlaag wankelde het ticket voor de knock-out-fase, dat eerder, met drie finaleplekken in de afgelopen vijf jaar, nog een formaliteit was.

De storm die Schreuder dan ook verwachtte, kwam er. Net toen Ajax voor het eerst weer naar adem leek te kunnen happen, ging het mis. Jurriën Timber verloor een luchtduel, Calvin Bassey en vooral Daley Blind lieten Mohamed Salah ontsnappen, die de 1-0 binnengleed.

Ajax sloeg bij de eerste fatsoenlijke uitbraak toe. Die begon met een fraaie steekbal van Daley Blind op Steven Berghuis. Diens pass werd door Bergwijn bij Mohammed Kudus gebracht. De valse spits van Ajax, die andermaal de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey, vuurde de 1-1 via de onderkant van de lat binnen en bracht 2650 meegereisde fans in extase.

Maar dan was Ajax er nog lang niet, want de aanvalsdrift van Liverpool nam steeds grotere vormen aan. De reddingen die Pasveer voor rust verrichte (onder meer op een kopbal van Virgil van Dijk) bleken slechts een briesje in vergelijking met de tsunami die Ajax in de tweede helft te verwerken kreeg.

De ploeg die opponenten tot dusver steevast omsingelde, vond zichzelf ineens in een handbalverdediging terug. Als het de bal kreeg, werd die ook zo verspeeld. Illustratief: Ajax noteerde slecht drie doelpogingen op het biljartlaken. Het laagste aantal in negentien jaar in de koningsklasse.

Bij één van die pogingen, een kwartier voor tijd, vergat Blind al koppend zijn mijlpaal van honderd Europese duels te bekronen. Een gelijkspel was een wonder geweest, laat staan een zege. Lichtpunten waren nauwelijks zichtbaar. Ja, Pasveer.

En Rensch? Hij werd met kramp uit zijn lijden verlost. Bassey? De mandekker maakte een nerveuze indruk. Bergwijn? Het kanon was nergens te bekennen, zoals vrijwel geen enkele veldspeler zijn niveau haalde. Schreuder noemde lef als sleutelwoord, maar Ajax oogde vooral angstig en slordig, waarbij je je kunt afvragen of de coach met meer moed in zijn wissels, die tamelijk laat plaatsvonden, de ploeg ook niet uit de houdgreep had kunnen halen.

Ajax werd weggespeeld en kreeg daarvoor de rekening nog gepresenteerd. Matip torende boven Timber uit, waarna hij zijn kopbal gekeerd zag worden door de eveneens pover spelende Dusan Tadic. De scheids keek naar zijn klokje en wees vervolgens naar de middenstip, waardoor Anfield explodeerde en Ajax een gouden punt alsnog liet glippen.

