Ajax lijkt Mohamed Ihattaren op te nemen in selectie voor pikante bekerfinale tegen PSV

Ihattaren was wel van de partij op de laatste training van het eerste elftal voor de bekerfinale. ,,Het eerste elftal is leidend”, zei trainer John Heitinga van Jong Ajax bij ESPN. ,,Het is aan Erik ten Hag om zijn selectie bekend te maken.”



Trainer Ten Hag wilde vrijdag nog niet bevestigen dat hij Ihattaren mee naar De Kuip neemt. ,,Maar hij wordt steeds fitter en zijn houding is goed”, zei hij. ,,Jullie zullen het zondag wel zien.”



De 20-jarige Ihattaren speelde afgelopen maand enkele duels met Jong Ajax. Hij voetbalt de rest van het kalenderjaar op huurbasis voor de club uit Amsterdam. Daarna kan Ajax hem definitief overnemen van Juventus.