Ajax loopt averij op in titelstrijd na spektakelstuk in Enschede

Ajax heeft in een knotsgek duel tegen FC Twente puntenverlies geleden. In de Grolsch Veste leek een makkelijke avond in de maak, maar na een spectaculaire tweede helft werd het uiteindelijk 3-3.

Door Daniël Dwarswaard



Een pijnlijke tik een week voor de topper tegen PSV waarin Ajax een poging moet doen om nog iets van dit seizoen te maken.



Ajax speelde in een 3-4-3 opstelling met Frenkie de Jong als extra middenvelder. Precies het systeem waarin de Amsterdammers vorige week de tweede helft tegen Roda JC speelden. Ajax begon niet scherp en Twente-middenvelder Michael Liendl kreeg direct een enorme kans om de Tukkers op voorsprong te zetten. Ook Ajacied David Neres miste een opgelegde mogelijkheid.



Daarna was het tijd voor Lasse Schöne. De specialist scoorde in een tijdsbestek van vijf minuten twee fraaie vrije trappen en zette Ajax op een riante voorsprong. Vlak voor rust had Ajax rood moeten krijgen toen aanvoerder Joël Veltman een bal met zijn hand van de doellijn hield. Maar scheidsrechter Dennis Higler zag het net en gaf Twente dus ook geen penalty.



Het Twente-publiek, dat toch al niet veel op had met Higler, werd nog woester, maar kon vlak na rust alsnog juichen toen aanvoerder Stefan Thesker raak kopte uit een corner. De ogenschijnlijke geruststellende voorsprong van Ajax leek weinig meer waard. Twente rook bloed en via een schitterend doelpunt van opnieuw Thesker kwam de thuisploeg op 2-2.



Toch kwam Ajax alsnog op voorsprong via Justin Kluivert. Daarna volgde een knotsgekke slotfase waarin de Amsterdammers miraculeus ontsnapten, maar óók zeeën van ruimte kregen om de wedstrijd definitief te beslissen. Maar geheel in stijl van de bizarre wedstrijd maakte Tom Boere vlak voor tijd de 3-3.