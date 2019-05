Ajax loopt CL-finale mis na dramatische ontknoping tegen Tottenham

Ze liggen compleet verslagen op de grond. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en al die anderen. Ze vloeken en huilen. Wat waren ze dicht bij hun droom, dichtbij de finale van de Champions League. Het vooraf onmogelijke leek te gebeuren, maar een krankzinnig slot verpest alles. In de allerlaatste seconde van de blessuretijd maakt Lucas Moura zijn hattrick compleet en scoort hij de fatale 2-3.



Het Ajax-publiek omarmt de Ajacieden met een hartverwarmend applaus. Als dank voor dit meeslepende seizoen. Maar natuurlijk kan het geen troost bieden. Weg is de droom van een finale tegen Liverpool. Weg is voor nu het gelukzalige gevoel over deze reis door Europa.



De Johan Cruijff Arena valt in de tweede helft al een keer compleet stil. Het is tien minuten na rust en Ajax wankelt. Spurs heeft net binnen een paar minuten een kansloze 0-2 achterstand veranderd in een 2-2. Twee keer is het Moura die scoort en Spurs een ongekende oppepper geeft in deze meeslepende strijd. Er leek helemaal niets aan de hand voor de Amsterdammers, maar plots is alles anders. Plots is niet Ajax de baas op het veld, maar zijn dat de Engelsen.