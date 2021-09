Ajax loopt uit naar doelsaldo van 27-1 na simpele avond in Sittard

Erik ten Hag was best wel kritisch na de eenvoudige uitzege: ,,We krijgen in de eerste 5 minuten al drie mogelijkhede. Een paar van die ballen moeten er gewoon in. Dat ligt echt aan ons zelf. We spelen in zo’n hoog tempo dat de tegenstander fouten gaat maken”, zei Ten Hag. ,,Maar die moeten we dan wel afmaken. Nu duurde het echt te lang voordat we op voorsprong kwamen. Ik heb een hongerig team gezien”, zei Ten Hag. ,,Maar dat moet ook. We moeten de lat hoger leggen. We balanceren op een koord en als we er af vallen dan is het moeilijk om daar weer op te komen.”