Ajax maakt opnieuw korte metten met Sporting en boekt historische zege

Ajax heeft de groepsfase van de Champions League tegen Sporting Lissabon in stijl en met een indrukwekkend record afgesloten. Ook in de zesde opeenvolgende zege eisten topscorer Sébastien Haller en smaakmaker Antony de hoofdrol op: 4-2.

Real Madrid, AC Milan, PSG, Spartak Moskou, Barcelona, Bayern München en.. Ajax. Er zijn slechtere rijtjes om je in te nestelen. Met de groepswinst op zak waren er voor Ajax tegen het eveneens geplaatste en flink verjongd Sporting vooral nog records te verdienen. De ploeg van trainer Erik ten Hag greep ze allemaal. De fraaiste? Als eerste Nederlandse en als zevende Europese club sloot Ajax de groepsfase in de Europese koningsklasse met het maximale aantal van achttien punten af.

Naast die historische prestatie van zes zeges, waarvan er tegen de Portugese en Turkse kampioen en de Duitse nummer twee niet één gestolen was, had Ajax nog tal van individuele mijlpalen te vieren. De eerste was voor Daley Blind, die Jari Litmanen evenaarde met meeste CL-duels voor Ajax.

Acht minuten later schreef Haller het volgende hoofdstuk van zijn sprookje. Toen bleek dat Daniel Bragança op zijn voet had gestaan, schoof de topscorer vanaf elf meter zijn tiende CL-treffer binnen. Vanaf zijn krankzinnige debuut in Lissabon, toen hij Sporting met vier goals sloopte, was Haller in elk pouleduel trefzeker. Geen debutant ging hem daarin voor. Cristiano Ronaldo als speler van Real Madrid wel. Haller is na de Portugese ster, en ook Lionel Messi en Robert Lewandowski, bovendien pas de vierde aanvaller die de groepsfase met dubbele cijfers besluit.

Volledig scherm Sébastien Haller scoort. © Pim Ras Foptografie

De honderdste thuisgoal van Ajax in de Champions League werd knap weggepoetst door Nuno Santos, die aan de aandacht van Perr Schuurs ontsnapte. Even was Ajax in de war, tot Antony, de andere grote Ajax-gids deze campagne, de bal cadeau kreeg, twee Portugezen fopte met een heupbeweging en de 2-1 binnenschoof. Na rust tilden David Neres en Steven Berghuis de stand naar 4-1, waardoor Ajax zich met twintig gemaakte treffers bij de incheckbalie van de knock-out-fase meldt. Het fraaie slotakkoord was daarna nog voor Tabata.

Loting

Maandagmiddag weet Ajax, dat vanavond aantrad zonder aanvoerder Dusan Tadic, wie in februari de tegenstander wordt in de achtste finale. Wat zegt de perfecte poulefase over de kansen op een nieuwe prachtcampagne? Nou, zoals Ten Hag al stelde, zal geen enkele Europese gigant maandag een koppeling aan Ajax handenwrijvend gadeslaan. De Amsterdammers worden, zeker nu alle toptalenten eens aan boord bleven, in Europa weer als dark horse gezien.

De stuntploeg beschikt, afgaande op de poulefase, over de aangename eigenschap om de intensiteit moeiteloos op te kunnen vijzelen zodra de weerstand toeneemt, zoals dat in 2019 ook het geval was. Weinig clubs zijn zo goed op elkaar ingespeeld als het intact gebleven elftal en de uitgebreide selectie van Ten Hag. Graaf je je in, dan is Ajax met vlot combinatiespel in staat gaten in de muur te slaan. Kruip je uit je schulp, loop je het risico dat je je snijdt in de snelle en productieve aanvalsmachine.

Volledig scherm Steven Berghuis en Sébastien Haller. © Pim Ras Fotografie

Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Drie jaar geleden werd immers minder rekening gehouden met Ajax. Na deze indrukwekkende en productieve serie, en zeker met de stunts van drie jaar geleden in het achterhoofd, kan bij tegenstanders van onderschatting nauwelijks sprake zijn. ,,Ik moest er in voorgaande jaren harder aan trekken dan nu”, stelde Ten Hag vrijdag nog, wijzend op de honger die overwintering in het miljardenbal in zijn groep teweegbrengt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, na de winterstop nog actief is in de Champions League. Dat betekent echter ook dat Ajax op meerdere fronten moet pieken. Had de jacht op de landstitel afgelopen seizoen nog prioriteit na de jaarwisseling, daar hebben spelers nu nog een groter podium zich (verder) in de kijker te spelen bij de Europese top. Dat kan voor een andere dynamiek zorgen en vraagt om nog meer focus.

De derde week van februari is, zeker met een transferperiode ertussen, nog heel ver weg. Maar het contrast met de voorbije twee jaar is gigantisch. Toen werd Ajax naar de Europa League gekegeld. Nu zijn de dromen groter dan ooit als Ajax zich in 2022 weer meldt bij de crème de la crème van Europa.

