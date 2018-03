Ajax mag blijven dromen van titel na ruime zege op Sparta

Door Daniël Dwarswaard



De achterstand op koploper PSV is met zeven wedstrijden voor de boeg nog altijd zeven punten. De voorsprong op nummer drie AZ lijkt met vijf punten een geruststellende. Plek twee geeft recht op de voorrondes van de Champions League. Al voelt dat voor Ajax terecht juist als een mislukking.



Sparta kwam na een halfuur spleen nog wel op voorsprong toen Michiel Kramer raakte kopte achter Andre Onana. Lang konden de Rotterdammers niet genieten van de voorsprong want twee minuten later maakte Klaas-Jan Huntelaar op aangeven van David Neres alweer gelijk. De spits miste vorig week tegen Heerenveen nog enorme kansen, maar tegen Sparta was het dus wel raak. Al had Huntelaar Aajax vlak voor rust ook op voorsprong moeten zetten. Hij miste, maar Max Wöber scoorde in de rebound. Ten onrechte werd dat doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.



Daar had na afloop niemand het meer over omdat Ajax na rust simpel won. Het ene doelpunt was nog mooier dan het andere. Lasse Schöne toonde zijn specialiteit maar weer eens en maakte met een vrije trap de 1-2. Daarna maakte Justin Kluivert na een geweldige actie van Donny van de Beek de 1-3. Hakim Ziyech liet zich ook nog even zien met twee fraaie goals. Dat deed Spartaan Ryan Sanusi in de slotminuut ook nog met een mooie vrije trap.