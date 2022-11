Ajax met 27 spelers naar Marbella voor trainingskamp: Lucas Ocampos grote afwezige

Vanwege het ontbreken van de elf WK-gangers heeft coach Alfred Schreuder heel wat jonge talenten in zijn trainingsgroep opgenomen. Ajax verblijft tot en met zaterdag in Marbella. Grote afwezige is de Argentijnse aanvaller Lucas Ocampos, die wordt gehuurd van Sevilla. Het is niet duidelijk waarom hij ontbreekt.

De eerste wedstrijd van Ajax in de tweede seizoenshelft is op 8 januari in Nijmegen tegen NEC. De ploeg van Schreuder staat tweede in de eredivisie, op 3 punten achterstand van koploper Feyenoord. Ajax sloot de eerste seizoenshelft af met drie wedstrijden op rij zonder zege. De landskampioen verloor de topper tegen PSV (1-2) en liet daarna punten liggen tegen Vitesse (2-2) en bij FC Emmen (3-3). Hoewel de druk op Schreuder flink is toegenomen, heeft de clubleiding tijdens de WK-onderbreking niet ingegrepen.