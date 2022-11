Ajax met 27 spelers naar Marbella voor trainingskamp

GA Eagles verdient hoe dan ook aan deelname Noppert aan WK in Qatar

Go Ahead Eagles heeft geen enkele speler in een selectie van een land dat meedoet aan het WK voetbal in Qatar. Toch verdient de eredivisionist uit Deventer aan een van de deelnemers aan het voetbalevenement dat komende zondag in de woestijn begint: doelman Andries Noppert.

15 november