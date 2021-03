Ajax met Daley Blind naar Bern

Samenvatting Advocaat bracht alleen Haps in: ‘Altijd bang dat ik achteraf spijt krijg van wissels’

14 maart Dick Advocaat was niet ontevreden over het gelijkspel van Feyenoord in de topper bij PSV, al weet hij ook dat zijn team daar weinig mee opschiet in de strijd om de Europese tickets.