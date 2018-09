Ajax mist aanvoerder De Ligt, Van Bommel houdt vast aan vaste elf

Supporters PEC pakken auto Zwolse FC Em­men-spe­ler in

16:09 Voor FC Emmen-aanvaller Anco Jansen zat de wedstrijdstemming er zondagochtend vroeg in. Supporters van PEC Zwolle hebben in de nacht van zaterdag op zondag de auto van de Zwolse voetballer ingepakt met blauw folie. De clubs spelen zondagmiddag in Emmen tegen elkaar.