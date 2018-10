Ajax mist Tagliafico tegen Heerenveen, Ziyech mogelijk wel bij selectie

Nicolas Tagliafico is geblesseerd teruggekeerd van de interlandperiode met Argentinië. De linksback mist de wedstrijd van morgenavond in en tegen Heerenveen. Erik ten Hag hoopt dinsdag in de Champions League tegen Benfica weer over hem te kunnen beschikken.

Door Daniël Dwarswaard



Tagliafico speelde in Saoedi-Arabië een oefenwedstrijd tegen rivaal Brazilië. Hij keerde met een heupblessure terug in Amsterdam. ,,Het is voor een clubtrainer altijd afwachten hoe de spelers terugkeren van een interlandperiode. Bij Nico valt dat nu negatief uit. Dat hoort bij topsport. Iedereen speelt op de grenzen.’’



Max Wöber of Daley Blind zijn de kandidaten om Tagliafico te vervangen als linksachter. Ten Hag. ,,Zij kunnen daar allebei spelen. Max heeft dat in de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev goed gedaan. Van Blind weten we dat hij op meerdere posities uit de voeten kan.’’

Over Hakim Ziyech was wel goed nieuws te melden. De Marokkaanse spelmaker liet vanwege een hamstringblessure de interlands met Marokko schieten. Hij trainde weer mee en zit waarschijnlijk ook bij de wedstrijdselectie. Ten Hag: ,,Maar we zullen een goede afweging moeten maken. We spelen de komende periode heel veel wedstrijden waarbij we iedereen hard nodig hebben.’’

Volledig scherm Nicolas Tagliafico en Gabriel Jesus © AP Ten Hag zag dat Nederland twee uitstekende interlands speelde tegen Duitsland (3-0) en België (1-1). De vier Ajacieden Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Daley Blind en Donny van de Beek hadden allemaal hun rol in die wedstrijden. Ten Hag: ,,Ik snap het enthousiasme over Oranje heel goed. Nederland heeft weer eens wat laten zien en dat is alleen maar mooi. Hopelijk kunnen we weer een toontje meezingen in de top.’’



De Nederlandse internationals keren zo bezien positief terug in Amsterdam, waar vanavond in Heerenveen de realiteit van de eredivisie weer voor de deur staat. ,,Oranje profiteert ervan dat Ajax en PSV goed presteren, maar andersom is dat natuurlijk ook zo’’, zegt Ten Hag. ,,Onze internationals groeien individueel dankzij die grote wedstrijd in Oranje. Dat heeft ook een positieve uitwerking op het team.’’



De Jong