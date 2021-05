Ajax moet vrezen voor loodzware loting in de Champions League

Zonder dat Ajax een wedstrijd speelde, was het gisteren een slechte dag voor de Amsterdammers. De eredivisie werd vorige week afgerond, maar voor de grote competities van Europa stond dit weekend pas de laatste speelronde op het programma. Vanwege de ontwikkelingen her in der in Europa wacht Ajax op 26 augustus een loodzware loting in de Champions League.

Clubs worden bij de loting voor de Champions League ingedeeld in vier potten. De sterkste ploegen komen normaal gesproken in pot 1 terecht, de zwakste in pot 4. Elke CL-groep bestaat uit vier clubs, afkomstig uit de vier verschillende potten.



Ajax kan na gisteren niet meer in pot 2 terechtkomen. Dit komt doordat Liverpool, Juventus en Borussia Dortmund zich op de valreep plaatsten voor de Champions League. Deze ploegen hebben allemaal betere Europese resultaten geboekt dan Ajax de afgelopen jaren en worden dus hoger ingeschaald. Daarmee is Ajax definitief van pot 2 naar pot 3 verdrongen.

Pot 2 sterker dan pot 1?

De UEFA veranderde een aantal jaar geleden het systeem van de potindeling. De kampioenen van de zes landen met de hoogste coëfficiënt komen in pot 1 terecht, samen met de winnaars van de Champions League en de Europa League. Vanaf pot 2 verloopt de indeling gewoon op de individuele coëfficiënt van een club. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat pot 2 sterker lijkt dan pot 1.

Frankrijk en Portugal staan bijvoorbeeld bij de beste zes landen van Europa. Dit betekent dat kampioenen OSC Lille en Sporting Portugal komend jaar in pot 1 worden ingedeeld, terwijl dit normaal gesproken kandidaten voor de laagste twee potten zouden zijn. Als Manchester City de Champions League wint, komt zelfs Zenit Sint-Petersburg erbij in pot 1. Dit komt doordat City als kampioen van Engeland sowieso al in pot 1 zit en bij CL-winst dus twee plekken in deze pot bezet zou houden. In dat geval schuift de kampioen van het zevende land op de coëfficiënten-ranglijst een plek door: Rusland.

Zet je deze ploegen af tegen de clubs die het met een plek in pot 2 moeten doen, dan kan je de vraag stellen of dit wel het beste systeem is. Op dit moment bestaat pot 2 uit Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Chelsea, Liverpool, Juventus, Sevilla en Borussia Dortmund. Op papier is pot 2 een stuk sterker bezet dan pot 1. Ajax zal voor een gunstige loting dus vooral moeten hopen op een meevaller uit pot 1.

Volledig scherm Donyell Malen scoort tijdens de wedstrijd tegen BATE Borisov in de voorronde Champions League van 2018. © REUTERS

PSV

PSV moet vermoedelijk drie voorrondes overleven om zich voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. Mocht dit lukken, dan komt de Eindhovense club sowieso in pot 4 terecht. PSV presteerde de afgelopen jaren niet goed in Europa en dus wordt het in de Champions League in de laagste pot ingeschaald.

De huidige potindeling van de Champions League is als volgt:

• Pot 1: Bayern München, Manchester City, Atlético Madrid, Inter Milan, Sporting Portugal, OSC Lille, Zenit Sint-Petersburg, Manchester United

• Pot 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Chelsea, Borussia Dortmund

• Pot 3: FC Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Besiktas, Dynamo Kiev, Club Brugge, AC Milan



Hierbij is uitgegaan van CL en EL winst van de twee ploegen uit Manchester, omdat zij als favoriet beschouwd worden bij de bookmakers. Over pot 4 is nog weinig te zeggen, omdat deze vooral zal bestaan uit clubs die zich via de voorrondes plaatsen