Ajax na flitsende start eenvoudig langs matig Vitesse

Door Daniël Dwarswaard



Vermoeid of niet gemotiveerd? Niets daarvan. Ajax stond bij Vitesse na negentien minuten spelen al op een riante 0-3 voorsprong. Hakim Ziyech, in de vorm van zijn leven, schoot direct raak. Huntelaar kopte een paar minuten later de 0-2 binnen. En om de middag nog makkelijk voor zichzelf te maken, schreef Dusan de derde Ajax-goal op zijn naam. Een fraai stiftje op aangeven van David Neres.



Trainer Erik ten Hag had Neres verrassend genoeg als nummer 10 geposteerd, met Tadic, Huntelaar en Ziyech daarvoor. Dat de Braziliaan Neres weer volleddig is hersteld van een hamstringblessure en terugkeerde in de basis ging opnieuw ten koste van Donny van de Beek. De middenvelder valt voorlopig buiten de boot als iedereen fit is.



Ajax dacht een kwartier na rust op 0-4 te komen, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter keurde Pol van Boekel het doelpunt van Huntelaar af wegens buitenspel. Maar een minuutje later deed Huntelaar het tot hilariteit van de Ajax-supporters het dunnetjes over door alsnog knap de vierde Amsterdamse treffer te maken.



Vorig seizen verloor Ajax nog twee keer van Vitesse, maar nu ging het dus uiterst simpel. Ten Hag kon daardoor Frenkie de Jong en Daley Blind (beiden met lichte klachten) ruim voor tijd wisselen. Ook Neres, dus net terug van een blessure, kon voortijdig naar de kant. Het paste allemaal in de perfecte middag voor Ajax.