Ajax nadert PSV maar loopt tegen Excelsior ook averij op

Iconische actie Bergkamp als standbeeld in 'KNVB-tuin'

12:49 De iconische goal van Oranje-icoon Dennis Bergkamp in de kwartfinale van het WK van 1998 tegen Argentinië is vereeuwigd in een kunstwerk. Het standbeeld werd vanmorgen hoogstpersoonlijk onthuld door de 79-voudig international in de beeldentuin van de KNVB.