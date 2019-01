Ajax neemt wraak op Heerenveen en plaatst zich voor halve finale

Ajax heeft zich niet opnieuw verslikt in Heerenveen. Na de pijnlijke 4-4 van afgelopen weekend wonnen de Amsterdammers simpeltjes met 3-1. Ajax is halvefinalist in het bekertoernooi, de loting voor die ronde is zaterdagavond.

Door Daniël Dwarswaard

Veel mensen in de redelijk goed gevulde Johan Cruijff Arena zullen hebben gedacht: kon dit afgelopen zondag niet tegen precies hetzelfde team? Maar goed, Ajax is weer een stap dichter bij een prijs waar men in Amsterdam al zo lang op wacht.

Na het dure puntverlies tegen Heerenveen had Erik ten Hag wat wijzigingen doorgevoerd om niet weer geslacht te worden in de counter van de Friezen. Noussair Mazraoui speelde op het middenveld en Rasmus Kristensen en Daley Blind fungeerden als backs. De Argentijnse winteraankoop Lisandro Magallán, die een prima indruk maakte, debuteerde.

Slecht nieuws

Mazraoui bezorgde Ajax een uitstekende start door al na drie minuten te scoren en de allrounder liet daarmee direct zijn meerwaarde zien als middenvelder. Maar de domper kwam snel voor Ajax toen Mazraoui na een halfuur geblesseerd van het veld moest. Slecht nieuws voor de Amsterdammers met het oog op de Klassieker aanstaande zondag tegen Feyenoord.

Volledig scherm © VI Images

Die wedstrijd staat na het totaal onnodige eerdere gelijkspel tegen Heerenveen toch in een ander perspectief. Ajax kan zich in de vijandige sfeer van de Kuip niet nog meer puntverlies veroorloven in de titelrace met PSV. Dat was voor Ten Hag geen reden om veel vaste basisspelers te sparen in de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. Wel speelde Huntelaar voor Dolberg. Ook Lasse Schöne kreeg aanvankelijk rust, maar verving de geblesseerde Mazraoui.

Ook de van ziekte herstelde Andre Onana keepte gewoon. Kostas Lamprou stond de eerdere wedstrijden in het bekertoernooi op het doel, maar zat nu op de bank. Een paar dagen geleden tegen Heerenveen speelde hij nog een negatieve hoofdrol. Directeur spelerszaken Marc Overmars bevestigde dat Ajax in de laatste week van de transfermarkt op zoek is naar een ander alternatief achter eerste keeper Onana, die bij een 3-1 stand in de slotfase een penalty - na een overtreding van Magallán - van Sam Lammers keerde.

Geen risico

Ajax kwam voor rust op een comfortabele 3-0 nadat Donny van de Beek twee keer scoorde. Bij de 2-0 protesteerden spelers van Heerenveen. Zij zagen een overtreding van Matthijs de Ligt. Dat was niet het geval. Bovendien kon het moment niet worden teruggekeken in Zeist. Door technische problemen had scheidsrechter Kevin Blom de gehele wedstrijd geen beschikking over de videoreferee. De 3-1 van Pelle van Amersfoort volgde nog na een flater van Rasmus Kristensen, waarna Lammers dus een strafschop miste.