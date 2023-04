Ajax neemt zondag tegen FC Emmen afscheid van Sébastien Haller

Maarten Martens: ‘Anderlecht denkt: wij hebben Villarreal uitgescha­keld, dan kunnen we ook AZ verslaan’

Voor Maarten Martens is Anderlecht-AZ donderdag een bijzonder affiche. De huidige trainer van de Alkmaarse beloftenploeg werd opgeleid bij de Belgische grootmacht en het onderlinge duel in 2012 was een van de meest memorabele wedstrijden uit zijn loopbaan. ,,Anderlecht denkt nu: wij hebben Villarreal uitgeschakeld, dan kunnen we ook van AZ winnen.”