Ajax oefent tegen Galatasaray en Club Brugge in Qatar

De Turkse club is op donderdag 9 januari de tegenstander en twee dagen later wacht het oefenduel met Club Brugge, de Belgische ploeg van aanvoerder Ruud Vormer. Beide duels worden gespeeld in het Al-Janoub Stadion, dat ook wordt gebruikt tijdens het WK van 2022.

Ajax verblijft voor de derde keer in Doha. De selectie verblijft op een exclusieve trainingslocatie in het land waar in 2022 het WK voetbal plaatsvindt. De club kreeg veel kritiek op de voorgenomen trip naar Qatar, vanwege de mensenrechtensituatie in de oliestaat.