Ajax omzeilt lastige klip in Utrecht

Door Daniël Dwarswaard Het meest besproken moment was de manier waarop Ajax na een uur spelen op 0-2 kwam. Kasper Dolberg werd neergelegd door Willem Janssen, maar scheidsrechter Dennis Higler gaf in eerste instantie geen penalty. Dat gebeurde pas toen hij op advies van de videoscheidsrechter zelf naar de beelden ging kijken. Dusan Tadic bleef koel en benutte de strafschop. Ajax leek de wedstrijd daarna simpel uit te spelen maar een kwartier voor tijd zorgde Nick Venema met een kopbal voor de aansluitingstreffer. De fans van Utrecht gingen nog maar eens achter de thuisploeg staan voor een slotoffensief waardoor Ajax in tegenstelling tot de rest van de wedstrijd onder druk kwam te staan.

De Amsterdammers moesten linksback Nicolas Tagliafico missen. De Argentijn raakte vorige week tegen De Graafschap in de slotfase geblesseerd en was niet op tijd hersteld om in de Galgenwaard te kunnen spelen. Zijn vervanger als linksachter was Max Wöber die een wat onzekere indruk maakte. Dat gold in de eerste helft niet voor Ajax dat erg geconcentreerd speelde.



Na een kwartier kwam de ploeg van Erik ten Hag al op voorsprong. Kasper Dolberg rondde een aanval met Daley Blind prima af. FC Utrecht was van plan om er een fysieke strijd van te maken, maar Ajax liet de tegenstander nooit in de duels komen. Alleen met een paar vrije trappen werd de thuisploeg voor rust gevaarlijk.



Maar toch maakte Utrecht het Ajax in de slotfase van de wedstrijd dus nog lastig. Utrecht zette aan, maar Hakim Ziyech kreeg dé kans om de wedstrijd te beslissen. Hij mocht alleen af gaan om Jensen, maar de keeper redde. Ook de vijf minuten blessuretijd overleefde Ajax. Sterker nog: Frenkie de Jong maakte in de laatste minuut 1-3 na perfect werk van Ziyech.